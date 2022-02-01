Донецкая областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в порядке специального досудебного расследования в отношении 44-летнего уроженца Докучаевска по факту участия в преступной и террористической организации, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 258-3, ч. 4 статьи 28, ч. 1 статьи 438 УК Украины. Об этом ForUm'у сообщили в пресс-служба надзорного ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что с 2015 года бывший сотрудник службы безопасности, занимая должность следователя так называемого «министерства государственной безопасности «ДНР», под видом проведения досудебного расследования уголовных производств, осуществляет преследование местных жителей по фактам якобы содействия правоохранительным органам Украины.

Также обвиняемый принимает участие в «следственных действиях» в отношении лиц, незаконно содержащихся в так называемой подпольной тюрьме «Изоляция». В частности, в течение апреля-октября 2016 года приспешник боевиков пытал 40-летнего жителя Донецка. Злоумышленник жестоко обращался с потерпевшим, наносил многочисленные удары током, надевал на голову полиэтиленовый пакет, тем самым ограничивая доступ к воздуху. Кроме того, псевдоследователь вместе со своими сообщниками из состава «МГБ ДНР» ограничивали мужчину в пище и держали в бесчеловечных условиях.

Обвинительный акт направлен на рассмотрение в Приморский районный суд Мариуполя.

Максимальное наказание по указанным статьям – до 15 лет за решеткой.