также в разделеОбщество
В Луцке умер известный скульптор, создавший в городе «дом с химерами» 12
Синоптики дали прогноз на февраль 17
СБУ задержала участницу террористической группировки «Пятнашка» 12
Бывшего сотрудника СБУ будут судить за пытки в «Изоляции» 20
Еврокомиссия одобрила выделение €1,2 млрд макрофинпомощи Украине 13
Пойманный на полумиллионной взятке «слуга» слег в больницу 29
Исполнительная служба наложила арест на счета ООО «Фьючер Медиа» (сайта MIND.UA) собственника и главреда Евгения Шпитко 16
Застройщик пытался подкупить главу ГУАГ: предлагал $120 тысяч 18
СБУ установила сеть «колл-центров» из тюрем ОРДЛО 19
В Украину прибыла шестая партия военной помощи США 14
ГБР назвало причину обысков у руководства «Нафтогаза» 22
COVID-сертификат о бустерной дозе можно получить в «Дии» 11
ГБР проводит обыски у бывшего руководства «Нафтогаза» 55
Начальнику охраны Януковича избрана мера пресечения 16
В Украине стартует регистрация на ВНО 13
Спецназ СБУ задержал в Харькове агента «МГБ ДНР» 15
В Полтаве задержали братьев-депутатов за вымогательство $39 тысяч 31
Февраль начнется в Украине с морозца 12

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха января в столице составила минус 1,3°С, что выше климатической нормы на 1,9°С.

Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась под утро до минус 14,9°С, а теплее всего – 5 числа, когда максимальная температура повысилась до +10,7 градусов.

За месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м/с 14 января).

Осадков на проспекте Науки выпало 50 мм или почти полторы нормы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
8
Теги