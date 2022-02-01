По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха января в столице составила минус 1,3°С, что выше климатической нормы на 1,9°С.

Холоднее всего было 13 января, когда минимальная температура снизилась под утро до минус 14,9°С, а теплее всего – 5 числа, когда максимальная температура повысилась до +10,7 градусов.

За месяц в Киеве климатологи зафиксировали четыре температурных рекорда и один рекорд максимальной скорости ветра (23 м/с 14 января).

Осадков на проспекте Науки выпало 50 мм или почти полторы нормы.