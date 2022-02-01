Ищете что подарить парню на день рождения в машину, подарок для дальнобойщика или аксессуары для машины в подарок женщине? В общем и целом, каждый месяц свыше 10 000 людей из Украины ищут прикольные подарки для водителей и сейчас мы рассмотрим какие для этого есть подходящие автотовары в Украине.

Набор автомобилиста для подарка

Наверное, лучший подарок для автомобилиста тот, который будет содержать подобранные специально под человека, которому готовят подарок, автомобильные аксессуары и мелочи. В украинском интернет-магазине lido есть более 46 готовых на подарок автолюбителю комплектов, в которых есть все для авто: огнетушитель, аптечка, инструменты, знак аварийной остановки, все необходимое для ремонта автомобиля, все для ухода, смазки и очистители и так далее, и так далее. Само собой, можно составить собственный автомобильный комплект и получить скидку на его содержимое. К тому же, на лидо юа https://lido.ua/ вы сможете заказать сумку для набора с индивидуальной нашивкой или соответствующим логотипом марки авто.

Подарить набор для ухода за машиной с автохимией

Это презент не только его получающему, это также подарок для машины - лучший внешний вид, чем даже в первые дни в автомобильном салоне. Если человеку важен престиж, статус, мнение окружающих - вы точно не прогадали с подарком. Набор с американской автохимией, шампунем с воском для авто, автопылесосом с лед-фонарем часто покупают как автомобильный подарок для женщины, также часто покупают сами женщины на подарок мужчине-водителю на день рождения.

Автокомпрессор - более легкий способ подкачать колеса

Хотите, чтобы ваш близкий человек меньше нервничал и пыхтел? Подарите ему электрический компрессорный насос и сэкономите ему силы и время, а может даже поможете не попасть впросак на дороге.

Подарите водителю автопылесос

Если нет возможности приобрести набор для ухода в комплекте с автомобильным пылесосом, тогда стоит выбрать только пылесос. На самом деле, этот маленький механизм незаменим для уборки автомобиля, поскольку с помощью разнообразных насадок позволяет очень быстро привести в порядок салон, не нагибаясь на карачках.

ФМ-трансмиттер

FM-трансмиттер и он же радио-модулятор. Слушать музыку на радио больше не модно. Пусть Ваш близкий сможет загрузить любимые треки в Spotify или Youtube Music и сполна насладиться автомобильной поездкой.

Антирадар, радар-детектор

Ваш муж/друг/брат не любит полицию? Что ж, никто не любит. Подарите близкому возможность избежать с ними встречи.

Видеорегистратор

В случае даже самого мелкого ДТП и для полиции, и для страховой важны факты. Иногда только видео с видеорегистратора сможет показать кто виновен, а кто - нет.

Держатели телефонов в авто

Ехать по незнакомой дороге без держателя небезопасно и утомительно. Если у вашего близкого до сих пор нет держателя - обязательно позаботьтесь об этом.

Подарочный набор инструментов

Инструменты нужны не только для автомобиля, но и дома. Весьма универсальный подарок.

Домкрат

Такой подарок автолюбителю в Украине может сделать только хороший друг, который точно знает, что домкрат подойдёт.

Подарите провода-прикуриватели

Чтобы всегда иметь возможность завести разряженный аккумулятор автомобиля.

Инспекционная лампа

Подойдет не только для помощи в починке машины, но и для кемпинга и рыбалки.

Набор ароматизаторов

Ну если у человека уже есть все, а идей совсем не осталось, можно подарить премиальный набор ароматизаторов для авто и для дома.



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