Новий рік – це чари святкової ночі. Час, коли навіть набридлі політики і олігархи заслуговують на радість подарунків і звичайне людське щастя.

"Українська правда" зібрала подарунки для тих, чиїми вчинками весь рік живилася стрічка новин. На знак подяки за те, що ніколи не залишали нас без роботи.

Кожен із них добре запам’ятався Санті своїми "зрадами" і "перемогами". Тому під ялинкою вони знайдуть те, чого їм так не вистачало у 2021 році. Щоб у 2022 (чи 2222?) було легше впоратися із власними спокусами і суспільними запитами.

УП попереджає: усі герої вигадані, а співпадіння – випадкові. А може й ні.

І нагадуємо політикам, схожим на наших героїв, вчасно задекларувати свої подарунки. Щоб наступного Нового року не загадувати Санті адвокатські послуги.

Володимиру Зеленському – модель президентського літака

"Я президент Украины, Миша!" – як лише він уміє, грізно та водночас жалісно сказав Володимир Зеленський. Так президент відповідав на запитання журналіста УП Михайла Ткача, чому в Гуту на святкування дня народження голови ОП Андрія Єрмака літав гвинтокрилами ДСНС.

"Літак президента не працює, бо не може наш директор ДУС (Державне управління справами – УП) виділити гроші, тому що всі медіа кричать "Не дай Бог щось витрачати на президента". Ви можете радіти, що це класно, що ви тиснете. Але немає жодних плюсів, окрім того, що тепер усі знають, що у президента України немає літака і він літає на гелікоптері. Ось така авіація!", – пояснив Зеленський.

У Таємного Санти не було б серця, якби він пройшов повз цю кричущу несправедливість.

Отже, Володимир Зеленський заслужив отримати модель президентського літака, яку може склеїти своїми руками, ні від кого не залежати і більше не мати проблем із гвинтокрилами ДСНС та Михайлом Ткачом.

Андрію Єрмаку – журнал і книга з HR

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прийшов у політику справжнім ноунеймом. Та протягом першого року роботи на Банковій став другою людиною в державі. Попри те, що місце його роботи формально є лише патронатною службою президента і навіть не належить до держслужби, іноді здається, що Єрмак всюдисущий.

Один із його улюблених напрямків – кадрові питання. Єрмак пропонує своїх кандидатів і співбесідує їх до того, як відправити до Зеленського.

З обіцянками "нових облич" ЗеКоманда колись йшла на вибори, а нещодавно навіть президент визнав, що очікував від кадрової політики більше "перемог". Та вчитись і надолужувати ніколи не пізно.

Тому для "віцепрезидента"-самоучки Санта приготував річну підписку на журнал "Кадровик України". А бонусом – книга "Як знайти своїх людей? Мистецтво підбору та оцінки персоналу для керівника".

Цікаво, чи пишуть там, що робити, якщо взяв на роботу одного з керівників міліції часів Майдану, а його викрили на причетності до корупційної схеми?

Кирилу Тимошенку – будівельний конструктор

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко курує і програму "Велике будівництво", і регіональний напрямок. Все це складний і довгий процес, а будівельний конструктор дає можливість побачити результати якомога швидше.

На упаковці все ще є місце для напису великими літерами "ПРОГРАМА ПРЕЗИДЕНТА". Як й інші платників податків, Санта готовий вкластися в імідж Зеленського.

Особливо приємна характеристика – вартість конструктора. Вона дозволяє, не напружуючись, розбудовувати інфраструктуру без публічних торгів. Навіть якщо прикупити цей конструктор ще й для 10 фаворитів "Великого будівництва", які постійно ці торги виграють.

Нехай Тимошенка не лякає позначка "5+" на коробці – це не про досвід на державній службі. Конструктор простий і зручний у використанні, легко поєднується з іншими наборами. Так само як і "слуги народу" легко поєднали свої різноманітні професії з державним управлінням.

Петру Порошенку – іграшка-антистрес "Кіт Вуглик"

Як повідомляють три джерела в колах, наближених до Таємного Санти, у того було кілька варіантів подарувати щось водночас бюджетне і корисне п’ятому президентові України Петру Порошенку. Всі ці варіанти пов’язані з вугіллям.

Що цілком логічно. Першим встиг активувати тему вугілля в житті Порошенка і інформаційному просторі виконувач обов’язків генерального прокурора Олексій Симоненко. Він підписав попереднику Зеленського підозру у держзраді і сприянні терористам. Обвинувачення стосуються організації поставок вугілля з окупованої Донеччини та Луганщини в 2014-2015 роках, на яких заробляли бойовики.

Від Таємного Санти Порошенко отримає м’яку іграшку-антистрес "Кіт Вуглик", яка напевно стане йому в нагоді в 2022 році. Стискаючи її, можна розвивати моторно-хапальний рефлекс, а також знімати втому.

Рінату Ахметову – сертифікат на участь в державному перевороті

Анонсований президентом Зеленським під час пресмарафону переворот за участю Ріната Ахметова не відбувся. Що викликало марні очікування та дефіцит нових вражень.

Переживання нового незабутнього досвіду – головний тренд сучасності. Власне, так з’явилися магазини вражень, де можна придбати сертифікати на майстер-клас зі стрільби з лука, політ в аеротрубі або катання на всюдиходах.

Усіма цими невибагливими розвагами людину, яка багато років перебуває на вершині рейтингів найбагатших українців, не здивуєш. Тому Санта підготував Ахметову більш хвилюючий активний відпочинок – сертифікат на "участь в державному перевороті" з повною ілюзією занурення.

У пакет входить анонсоване Зеленським "втягування в процес проти свого народу та президента" і "дестабілізаційні кроки деяких угруповань".

На додаток до сертифікату Поганий Санта презентував Рінату Ахметову ґрунтовний труд Роберта Гріна "33 стратегії війни". Декорована золоченим рельєфним тисненням книга допоможе олігархові у плідному спілкуванні з владою.

Ігорю Коломойському – пальма вашингтонія

Щоб прикрасити побут Ігоря Коломойського, який живе в маєтку під Дніпром, Таємний Санта приніс йому декоративну пальму вашингтонія.

Цей подарунок із високим вмістом символізму має нагадувати четвертому номеру у списку 100 найбагатших українців 2021 року за версією Forbes ($1,8 млрд) про санкції, запроваджені Держдепом США. Підставою для них стала впевненість Держдепу, що Коломойский причетний до корупції під час його роботи головою Дніпропетровської облдержадміністрації у 2014–2015 роках.

Головний наслідок санкцій – заборона в’їзду до Штатів самого Коломойського та усіх відомих уряду США його найближчих родичів.

Таємний Санта сподівається, що український олігарх та вашингтонія потоваришують. Фахівці радять захищати вічнозелене дерево від прямих сонячних променів. Це останнім часом відповідає і стратегії самого Коломойського щодо відходу в тінь з медіаполя.

Вашингтонію також рекомендують регулярно підгодовувати добривами із високим вмістом заліза. І це навряд чи стане проблемою для Ігоря Валерійовича. У сфері його впливу, серед іншого, лишається Запорізький завод феросплавів, який нещодавно опинився в центрі гучного розслідування.

Дмитру Разумкову – безлімітне інтерв’ю з Гордоном

Колишньому першому номеру у списку "Слуги народу" і першому спікеру часів монобільшості Дмитру Разумкову як ніколи потрібна медійна підтримка. Особливо з тих пір як він став розкольником і з прицілом на наступні вибори створив в Раді міжфракційне об'єднання "Розумна політика", куди серед інших ввійшли 22 члени фракції "Слуга народу".

Разумков – один із найчастіших гостей телеканалів Ріната Ахметова "Україна" та "Україна 24". Не раз за останні кілька років з'являвся він і на довгих та виснажливих, як полярна ніч на батьківщині Санта Клауса, інтерв'ю у Дмитра Гордона. Останнього, до речі, теж активно залучають до ефірів "ахметівського" телебачення.

Але, як всім відомо, Гордона багато не буває. Хто хоч раз скуштував цей наркотик, зі своєї волі зіскочити з голки обожнювання вже не в змозі. У мистецтві створення хюґе для своїх співрозмовників Дмитру Іллічу немає рівних.

Отже, таємний Санта залишив під ялинкою ексспікера ваучер на безлімітне інтерв'ю із Дмитром Гордоном. Допоки нарешті не наговоряться.

Колективу ДБР – набір бумерангів

Державне бюро розслідувань назвали "українським ФБР" і уявляли одним із головних батогів для чиновників, які переступають закон. Але ДБР перетворюється на Бабая, яким влада може лякати своїх опонентів.

Протягом каденції Зеленського воно запам’яталось запалом у справах, що стосуються опозиційних політиків, з особливою увагою до Петра Порошенка.

В 2021 році ДБР відзначилось підозрою Гео Леросу за середній палець, справою щодо журналіста Юрія Бутусова, відкритою за день після його сварки з президентом. У той же час уже 5 місяців ДБР не може знайти відео, щоб розслідувати аварію за участі "слуги народу" Олександра Трухіна. А спільно з іншими органами там підготували незабутній подарунок Порошенку – підозру в державній зраді.

Тож елітні слідчі заслужили на презент під ялинку. Нехай набір бумерангів нагадує їм про те, що будь-яка влада – плинна, а бажання наздоганяти опонентів – вічне. І вибіркове переслідування, як бумеранг, завтра може повернутись до тих, хто сьогодні його запускає.

Гео Леросу – м'які іграшки на пальці

4 листопада 2021 року колишній "слуга народу", а нині позафракційний депутат Гео Лерос з трибуни Верховної Ради намагався на пальцях пояснити Володимиру Зеленському, що той помиляється в фундаментальних питаннях державотворення.

Держбюро розслідувань майже миттєво оголосило Леросу підозру за "грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства" і образливе висловлювання щодо вищих посадових осіб держави.

Якщо в майбутньому Лерос захоче повторити цей досвід, йому допоможе подарунок Таємного Санти – 10 м'яких іграшок-тварин, що одягаються на пальці. Вони перетворять хуліганство на мистецьке висловлювання і ляльковий театр.

Як стверджують виробники іграшок, вони ідеальні для розвитку найменших дітей, але також залишатимуть у захваті і тих, хто вже трохи підріс.

Олександру Гогілашвілі – іменний номерний знак і власна зірка на небі

Нині вже звільнений заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі дуже любить субординацію і своє "є***о" (обличчя – УП). І не любить витрачати час, пояснюючи поліцейським, хто він такий.

Іменні номери на автомобіль стануть в пригоді експосадовцю з напівтаємничою біографією. Тепер йому не доводитиметься зайвий раз нервувати, здіймати бучу на блокпостах, погрожувати копам і ризикувати власною репутацією. Санта сподівається, що справедливі патрульні не будуть зупиняти свого колишнього кривдника лише з помсти.

"Був заступник – немає вже заступника", – казав очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Та щоб у владі не забували про приклад Гогілашвілі, Санта приготував йому ще один подарунок – реєстрацію справжньої зірки на небі, яка носитиме ім’я "вже не заступника".

Нехай вона собі світить, але не вказує шлях іншим.

Таємний Санта, для УП