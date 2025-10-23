﻿
Суспiльство

Что подарить лучшему другу: перечень интересных идей

Что подарить лучшему другу: перечень интересных идей

Выбор подарка для лучшего друга — ответственная и нередко сложная задача. С одной стороны, хочется удивить именинника, а с другой — преподнести полезный презент, который не будет пылиться на полке. В статье представлена подборка удачных идей для людей с разными интересами и вкусами.

stock-photo-man-offering-gift-with-blue-ribbon?token=

Пивной набор

Если лучший друг любит расслабиться вечером с кружкой пенного, отличным вариантом подарка будет тематический набор. Сегодня можно выбрать пивной набор с разной комплектацией:

  1. несколькими сортами крафтового пива — светлым, темным, IPA, лагером, красиво упакованными в коробку или деревянный ящик;
  2. бокалом или пивной кружкой — можно сделать их более индивидуальными, добавив гравировку с именем виновника торжества или душевным пожеланием;
  3. термосумкой — она точно пригодится для пикников, поездок на природу или вечерних встреч с друзьями.

Многие бренды оформляют такие наборы в подарочные коробки, что делает презент еще более эффектным. Подарок можно дополнить солеными снеками, набором колбасок, орехов или сыров.

Варианты для тех, кто любит активный отдых

В перечень удачных презентов входят:

  1. компактный термос или походная кружка, которая долго сохраняет нужную температуру напитков;
  2. повербанк с солнечной панелью — незаменимая вещь для походов;
  3. беспроводная колонка;
  4. фитнес-браслет.

Также можно выбрать какой-то спортивный аксессуар с учетом увлечений именинника: фитнес-резинки, футбольный мяч, боксерские перчатки, удочку, определенные вещи для охоты.

Подарок-впечатление

Вместо вещей можно подарить эмоции:

  1. билет на концерт, матч или стендап-шоу;
  2. совместный поход в квест-комнату;
  3. картинг;
  4. курс экстремального вождения или иностранного языка;
  5. подарочный сертификат — например, на дегустацию виски или урок гончарства.

Главное — подобрать вариант, который будет соответствовать интересам виновника торжества.

Презенты для ценителей уюта

Если друг отдает предпочтение уютным вечерам дома, можно преподнести:

  1. мягкий плед;
  2. книгу любимого автора;
  3. комикс в коллекционном издании;
  4. настольную лампу в минималистичном стиле.
  5. домашний халат или тапочки.

По возможности стоит добавить к такому подарку бутылку качественного алкоголя. Это может быть виски, коньяк или вино, которые легко заказать в маркете алкогольных штук Маудау.

Технологичные варианты

Тем, кто следит за новинками в мире техники, можно выбрать в качестве подарка какой-то гаджет:

  1. умную колонку;
  2. мини-проектор;
  3. наушники с шумоподавлением;
  4. беспроводную зарядку;
  5. игровую мышь или клавиатуру с подсветкой для геймера.

Такие подарки практичны и функциональны, поэтому именинник наверняка часто будет ими пользоваться.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

день рожденияподарки
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Швеція готує найбільший експорт винищувачів у своїй історії для України
Головне 23.10.2025 10:32:36
Швеція готує найбільший експорт винищувачів у своїй історії для України
Читати
“План Трампа” може стати зразком: Європа обговорює нову модель перемир’я для України
Головне 23.10.2025 10:14:29
“План Трампа” може стати зразком: Європа обговорює нову модель перемир’я для України
Читати
США завдали нищівного удару по нафтовому експорту РФ в Індію
Головне 23.10.2025 09:54:27
США завдали нищівного удару по нафтовому експорту РФ в Індію
Читати

Популярнi статтi