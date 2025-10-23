Что подарить лучшему другу: перечень интересных идей

Выбор подарка для лучшего друга — ответственная и нередко сложная задача. С одной стороны, хочется удивить именинника, а с другой — преподнести полезный презент, который не будет пылиться на полке. В статье представлена подборка удачных идей для людей с разными интересами и вкусами.

Пивной набор

Если лучший друг любит расслабиться вечером с кружкой пенного, отличным вариантом подарка будет тематический набор. Сегодня можно выбрать пивной набор с разной комплектацией:

несколькими сортами крафтового пива — светлым, темным, IPA, лагером, красиво упакованными в коробку или деревянный ящик; бокалом или пивной кружкой — можно сделать их более индивидуальными, добавив гравировку с именем виновника торжества или душевным пожеланием; термосумкой — она точно пригодится для пикников, поездок на природу или вечерних встреч с друзьями.

Многие бренды оформляют такие наборы в подарочные коробки, что делает презент еще более эффектным. Подарок можно дополнить солеными снеками, набором колбасок, орехов или сыров.

Варианты для тех, кто любит активный отдых

В перечень удачных презентов входят:

компактный термос или походная кружка, которая долго сохраняет нужную температуру напитков; повербанк с солнечной панелью — незаменимая вещь для походов; беспроводная колонка; фитнес-браслет.

Также можно выбрать какой-то спортивный аксессуар с учетом увлечений именинника: фитнес-резинки, футбольный мяч, боксерские перчатки, удочку, определенные вещи для охоты.

Подарок-впечатление

Вместо вещей можно подарить эмоции:

билет на концерт, матч или стендап-шоу; совместный поход в квест-комнату; картинг; курс экстремального вождения или иностранного языка; подарочный сертификат — например, на дегустацию виски или урок гончарства.

Главное — подобрать вариант, который будет соответствовать интересам виновника торжества.

Презенты для ценителей уюта

Если друг отдает предпочтение уютным вечерам дома, можно преподнести:

мягкий плед; книгу любимого автора; комикс в коллекционном издании; настольную лампу в минималистичном стиле. домашний халат или тапочки.

По возможности стоит добавить к такому подарку бутылку качественного алкоголя. Это может быть виски, коньяк или вино, которые легко заказать в маркете алкогольных штук Маудау.

Технологичные варианты

Тем, кто следит за новинками в мире техники, можно выбрать в качестве подарка какой-то гаджет:

умную колонку; мини-проектор; наушники с шумоподавлением; беспроводную зарядку; игровую мышь или клавиатуру с подсветкой для геймера.

Такие подарки практичны и функциональны, поэтому именинник наверняка часто будет ими пользоваться.