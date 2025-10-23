Что подарить лучшему другу: перечень интересных идей

Выбор подарка для лучшего друга — ответственная и нередко сложная задача. С одной стороны, хочется удивить именинника, а с другой — преподнести полезный презент, который не будет пылиться на полке. В статье представлена подборка удачных идей для людей с разными интересами и вкусами.
Пивной набор
Если лучший друг любит расслабиться вечером с кружкой пенного, отличным вариантом подарка будет тематический набор. Сегодня можно выбрать пивной набор с разной комплектацией:
- несколькими сортами крафтового пива — светлым, темным, IPA, лагером, красиво упакованными в коробку или деревянный ящик;
- бокалом или пивной кружкой — можно сделать их более индивидуальными, добавив гравировку с именем виновника торжества или душевным пожеланием;
- термосумкой — она точно пригодится для пикников, поездок на природу или вечерних встреч с друзьями.
Многие бренды оформляют такие наборы в подарочные коробки, что делает презент еще более эффектным. Подарок можно дополнить солеными снеками, набором колбасок, орехов или сыров.
Варианты для тех, кто любит активный отдых
В перечень удачных презентов входят:
- компактный термос или походная кружка, которая долго сохраняет нужную температуру напитков;
- повербанк с солнечной панелью — незаменимая вещь для походов;
- беспроводная колонка;
- фитнес-браслет.
Также можно выбрать какой-то спортивный аксессуар с учетом увлечений именинника: фитнес-резинки, футбольный мяч, боксерские перчатки, удочку, определенные вещи для охоты.
Подарок-впечатление
Вместо вещей можно подарить эмоции:
- билет на концерт, матч или стендап-шоу;
- совместный поход в квест-комнату;
- картинг;
- курс экстремального вождения или иностранного языка;
- подарочный сертификат — например, на дегустацию виски или урок гончарства.
Главное — подобрать вариант, который будет соответствовать интересам виновника торжества.
Презенты для ценителей уюта
Если друг отдает предпочтение уютным вечерам дома, можно преподнести:
- мягкий плед;
- книгу любимого автора;
- комикс в коллекционном издании;
- настольную лампу в минималистичном стиле.
- домашний халат или тапочки.
По возможности стоит добавить к такому подарку бутылку качественного алкоголя. Это может быть виски, коньяк или вино, которые легко заказать в маркете алкогольных штук Маудау.
Технологичные варианты
Тем, кто следит за новинками в мире техники, можно выбрать в качестве подарка какой-то гаджет:
- умную колонку;
- мини-проектор;
- наушники с шумоподавлением;
- беспроводную зарядку;
- игровую мышь или клавиатуру с подсветкой для геймера.
Такие подарки практичны и функциональны, поэтому именинник наверняка часто будет ими пользоваться.Автор: Галина Роюк