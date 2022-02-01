также в разделеОбщество
В Луцке умер известный скульптор, создавший в городе «дом с химерами» 12
СБУ задержала участницу террористической группировки «Пятнашка» 12
Январь в Киеве был почти на 2 градуса теплее нормы 8
Бывшего сотрудника СБУ будут судить за пытки в «Изоляции» 20
Еврокомиссия одобрила выделение €1,2 млрд макрофинпомощи Украине 13
Пойманный на полумиллионной взятке «слуга» слег в больницу 29
Исполнительная служба наложила арест на счета ООО «Фьючер Медиа» (сайта MIND.UA) собственника и главреда Евгения Шпитко 16
Застройщик пытался подкупить главу ГУАГ: предлагал $120 тысяч 18
СБУ установила сеть «колл-центров» из тюрем ОРДЛО 19
В Украину прибыла шестая партия военной помощи США 14
ГБР назвало причину обысков у руководства «Нафтогаза» 22
COVID-сертификат о бустерной дозе можно получить в «Дии» 11
ГБР проводит обыски у бывшего руководства «Нафтогаза» 55
Начальнику охраны Януковича избрана мера пресечения 16
В Украине стартует регистрация на ВНО 13
Спецназ СБУ задержал в Харькове агента «МГБ ДНР» 15
В Полтаве задержали братьев-депутатов за вымогательство $39 тысяч 31
Февраль начнется в Украине с морозца 12

Средняя месячная температура воздуха в феврале 2022 года предполагается 0-4° мороза, на Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму до 1° тепла, что близко к норме, сообщил Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы.

Абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет - 24-39° мороза, на юге Одесщины, в Крыму 15-23° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20° тепла, в южной части, Винницкой области и Прикарпатье местами 21-24°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в Закарпатье, в Карпатах и ​​горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
17
Теги