Средняя месячная температура воздуха в феврале 2022 года предполагается 0-4° мороза, на Закарпатье, юге Одесчины и в Крыму до 1° тепла, что близко к норме, сообщил Гидрометцентр.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы, на остальной территории страны – в пределах нормы.

Абсолютный минимум температуры воздуха в феврале составляет - 24-39° мороза, на юге Одесщины, в Крыму 15-23° мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 12-20° тепла, в южной части, Винницкой области и Прикарпатье местами 21-24°.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-49 мм, в Закарпатье, в Карпатах и ​​горах Крыма 53-89 мм, на высокогорье 104-108 мм.