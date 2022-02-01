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С сегодняшнего дня все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19, могут загрузить новый COVID-сертификат в приложении «Дия», сообщила пресс-служба Минздрава.

Для получения сертификата достаточно отправить соответствующий запрос на портале или в приложении «Дия». Сделать это можно в первый день введения дозы вакцины против COVID-19.

Срок действия такого документа составит 270 дней, как и во всех странах ЕС.

Сертификат генерируется при любой из разрешенных схем сочетания вакцин, признанных в Украине.
ForUm

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