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При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении двум лицам, в том числе главному врачу одной из районных больниц в г. Киеве, причастным к организации масштабной схемы по несанкционированному изменению информации в электронной системе «eHealth» о проведенной гражданам вакцинации от COVID-19 ( ч. 3 статьи 362 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщалось ранее, в декабре 2021 года в рамках уголовного производства правоохранители разоблачили незаконную деятельность по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19, которую организовали двое жителей г. Киева, привлекая руководителей медицинских учреждений и семейных врачей в разных городах Украины, а также целый ряд посредников.

Участники схемы ежедневно формировали и передавали врачам списки лиц для внесения в электронную систему eHealth недостоверных сведений о прививке от COVID-19, которые в дальнейшем загружались в Единый портал государственных услуг «Дия».

Ежемесячно в электронную систему eHealth вносилось около 2000 тысяч недостоверных записей о прохождении вакцинации без посещения медицинских учреждений.

Указанные услуги стоили от 3000 до 4500 тысяч гривен.

В настоящее время двум лицам, в том числе главному врачу одной из районных больниц города, сообщили о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление других участников противоправной деятельности для привлечения к ответственности.
Forbes.ua

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