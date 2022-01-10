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С 10 января в ЕС сокращен срок действия документов о вакцинации от COVID-19, Украина также готовится сократить срок действия ковид-сертификатов до 270 дней.

Об этом в эфире программы «Завтрак с 1+1» рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Укринформ.

«Такое решение было принято в декабре, и сегодня оно вступило в силу на уровне стран ЕС, то есть оно вступило в действие. И мы также готовим такое же решение на уровне украинского законодательства. Оно будет принято ориентировочно на этой неделе. Срок действия ковид-сертификатов будет сокращен – уже не один год, а 270 дней», - сказала Карчевич.

Также заместитель министра сообщила, что Украина готовится присоединиться к глобальной сети ковид-документов, охватывающей более 80 стран мира. Сейчас Украина входит в доверительную сеть ЕС, которая охватывает 60 стран мира, и украинцы могут путешествовать в эти страны, предъявляя цифровые сертификаты либо о вакцинации, либо о выздоровлении, либо о тестировании.

«Украина уже направила запрос о присоединении к глобальной сети, сегодня идут технические консультации. И соответственно, как будут готовы все страны, изъявившие желание присоединиться, думаю, что это в течение нескольких месяцев, мы сможем заявить, что Украина уже дает возможность путешествовать в большое количество стран мира», - сказала Карчевич.

Она добавила, что это будет касаться людей, которые будут иметь ковид-сертификаты о вакцинации или о выздоровлении от коронавирусной болезни.
ForUm

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