Главу фракции «Довира» в Полтавском облсовете Олега Диденко и его брата Игоря задержали во время получения почти 40 тысяч долларов, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«В ходе расследования уголовного производства по процессуальному руководству Полтавской окружной прокуратуры силами следователей Полтавского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления СБУ в Полтавской области были задержаны председатель фракции «Довира» в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета», - написала она.

Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом.

«По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства», - сообщила генпрокурор.

31 января после получения этих средств фигуранты-депутаты были задержаны. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия и обыски.