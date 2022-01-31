также в разделеОбщество
Февраль начнется в Украине с морозца 8
Конгрессмен США заболел COVID-19 после поездки в Украину и встречи с Зеленским 11
За год СБУ обезвредила десятки преступных группировок, которые координировали из РФ 7
Суд вынес приговор разведчику «ДНР», подбиравшему «кадры» для боевиков 9
Польша ожидает до миллиона беженцев в случае войны в Украине 10
Польша передаст Украине оборонительное вооружение 23
Укрзализныця получила очередную партию новых спальных вагонов 19
Масштабные пожары на Луганщине: начальнику облуправления ГосЧС сообщили о подозрении 12
Ляшко: Смертность от COVID-19 ниже по сравнению с прошлой волной 10
Украинцев предупредили о сильном ветре, вьюгах и гололедице 21
Тысячи «титушек» и бутафорская кровь: В МВД рассказали о подготовке провокаций в Киеве 40
В Берлине прошла акция против войны в Украине 21
Полиция раскрыла жестокое убийство волынских предпринимателей 114
Пропавшие в Азовском море рыбаки нашлись – их не захватывали 22
В МОЗ рассказали, когда лучше всего получит бустерную дозу вакцины от коронавируса 36
В Украине ожидается снежная и ветреная погода 31
В Минобороны анонсировали реформу военкоматов 25
В феврале дополнительных выходных не будет 22

Главу фракции «Довира» в Полтавском облсовете Олега Диденко и его брата Игоря задержали во время получения почти 40 тысяч долларов, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«В ходе расследования уголовного производства по процессуальному руководству Полтавской окружной прокуратуры силами следователей Полтавского районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления СБУ в Полтавской области были задержаны председатель фракции «Довира» в Полтавском областном совете и его брат, являющийся депутатом Миргородского районного совета», - написала она.

Один из братьев владеет Великобагачанским комбикормовым заводом.

«По данным следствия, депутаты потребовали с угрозами применить силу у гражданки Украины передать им 39 тысяч долларов США в расчет за, мягко говоря, сомнительные долговые обязательства», - сообщила генпрокурор.

31 января после получения этих средств фигуранты-депутаты были задержаны. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия и обыски.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги