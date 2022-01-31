Учитывая рост в Украине показателей заболеваемости COVID-19, важно продолжать активную кампанию по вакцинации населения, ведь у привитых граждан наблюдается более легкое течение болезни, заявил президент Владимир Зеленский на селекторном совещании по противодействию распространению коронавируса.

Как доложил министр здравоохранения Виктор Ляшко, на прошлой неделе в Украине за сутки зафиксировано 37,3 тыс. новых случаев заболевания COVID-19.

В связи с увеличением числа больных растет и нагрузка на врачей первичного звена медицины. В настоящее время занято более 24 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, что составляет 34,7% от общего количества выделенных койко-мест.

В то же время, если сравнить с предыдущей волной заболеваемости COVID-19, уровень потребления кислорода в медучреждениях ниже, то есть меньшее количество пациентов находится в тяжелом состоянии. Ниже и смертность от коронавирусной болезни по сравнению с прошлой волной.

«Нагрузка ощущается, но медицинская система выдерживает ее», – констатировал Ляшко.

Всего в Украине уже сделано 30,3 млн прививок против коронавируса. Вакцинировано 15,3 млн человек, из которых 14,6 млн – двумя дозами.

В Кабинете Министров также сообщили, что 7,8 млн украинцев уже подали заявки на получение денежных выплат по программе «еПоддержка». 7,3 млрд грн переведено на счета, из них почти 2 млрд грн – потрачено.

Также с 24 января для граждан старше 60 лет в рамках программы открыта возможность приобретения лекарств. На лекарственные средства израсходовано 69 млн грн, что составляет 3,4% от общей суммы.

В целом лидером по объему израсходованных средств остается книжная отрасль. На покупку литературы украинцы направили 34,4% полученных средств.

Отдельно было отмечено, что в ближайшее время правительство примет решение о расширении программы «еПоддержка» на лиц в возрасте 14-18 лет.