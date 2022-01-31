СБУ за прошлый год нейтрализовала более 100 группировок, среди которых 9 преступных организаций, 1 вооруженная банда и 104 организованные группы. Часть из них – координировали «воры в законе» из РФ, сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе следственно-оперативных действий изъяты арсеналы огнестрельного оружия и боевых гранат, а также более 90 кг взрывчатки и десятки тыс. патронов.

Кроме того, за этот период у злоумышленников обнаружено почти полторы тонны наркотиков и психотропов.

Обезвреживание криминальных групп позволило предотвратить масштабное обострение криминогенной ситуации и расшатывание внутренней обстановки в Украине.

Установлено, что злоумышленники терроризировали и запугивали людей, совершали разбойные нападения и облагали «данью» предпринимателей.

Задокументированы факты похищения граждан и вымогание у них денег. В случае отказа – потерпевших пытали и угрожали физической расправой.

Для распространения преступного воздействия, организаторы уголовных группировок, в т.ч. «Воры в законе» из РФ создавали собственные «ячейки» в разных регионах нашей страны.

В Сумской области:

сотрудники СБУ обезвредили мощную криминальную группировку, в которую входило более 40 человек. Их координировали «воры в законе» так называемого сухумо-кутаисского клана, в том числе с территории РФ. Злоумышленники занимались вымогательством денег у представителей малого и среднего бизнеса и пытались держать в ужасе жителей приграничного региона.

В Донецкой области:

в ходе многоэтапной спецоперации в Мариуполе нейтрализована международная преступная группа. Ее участники похищали людей и заставляли их заниматься наркоторговлей. К потерпевшим применяли насилие и угрожали убийством.

Во Львовской области:

задержан иностранный «вор в законе», который находится под санкциями СНБО. Установлено, что он нелегально прибыл в Украину для создания и координации уголовных группировок. Для этого злоумышленник планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории западного региона.

В Харькове:

СБУ обезвредила преступную группировку, в состав которой входили правоохранители, должностные лица одного из коммунальных предприятий Харьковского городского совета, а также лица с опытом ведения боевых действий. Злоумышленники потребовали деньги у местных предпринимателей, которые, в частности, занимались деятельностью в сфере ритуальных услуг. В случае отказа платить дань, применяли психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой. Ежемесячно участники группировки получали «прибыль» в размере более 1 млн грн. Задержание участников группировки проводилось с привлечением бойцов Центра специальных операций «А» СБУ.

Кроме того, сотрудники украинской спецслужбы системно противодействуют угрозам управлению государством.

По материалам СБУ суд наказал более 100 чиновников, в том числе причастных к масштабным схемам хищения бюджетных денег и требованию неправомерной выгоды.

Еще более 500 чиновникам сообщено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

По разоблаченным фактам противоправной деятельности продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступлений против государственной безопасности Украины.