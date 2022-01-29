Наращивание вооруженных сил России у границ Украины расширилось за счет поставок крови и других медматериалов, которые позволили бы оказывать помощь раненым.

Такое количество материалов медицинского предназначения является ключевым показателем подготовки вторжения Москвы, сообщили агентству Reuters три американских чиновника, пишет ZN.UA.

Нынешние и бывшие официальные лица США отметили, что показатели запасов крови имеют решающее значение для готовности Москвы осуществить вторжение в Украину, если президент России Владимир Путин решит это сделать.

Пентагон также признал развертывание "медицинской поддержки" частью наращивания потенциала России. Раскрытие поставок запасов крови добавляет уровень детализации, который, по словам экспертов, имеет решающее значение для определения военной готовности России.

Поставки крови, медпрепаратов и оборудования произошло в течение последних недель.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что наращивание войск РФ на границе с Украиной открывает для президента России Путина разные варианты действий, в том числе и полномасштабное вторжение.

Остин уточнил, что об окончательном решении Путина ему не известно.

Глава Минобороны добавил, что РФ может использовать вооруженные силы, состоящие из более 100 тысяч военных, чтобы захватить украинские города и "значительные территории". Также Россия может прибегнуть к провокационным политическим действиям, например, признанию уже оккупированных украинских территорий.