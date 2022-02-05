У разі вторгнення Росії жодне українське місто не застраховане від обстрілів та бомбардувань, але у Міноборони вважають такий сценарій малоймовірним.

Як пише Діло, про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі 24 каналу.

За її словами, захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.

«Сьогодні дешевше та простіше захоплювати територію та впливати на політику інших країн гібридними методами», – додала Маляр.

Вона нагадала, що Київ та інші українські міста-мільйонники – це не лише дорослі, а й діти. Лише у столиці України проживає близько мільйона дітей.