У разі вторгнення Росії жодне українське місто не застраховане від обстрілів та бомбардувань, але у Міноборони вважають такий сценарій малоймовірним.
Як пише Діло, про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі 24 каналу.
За її словами, захоплення території іншої країни зі знищенням інфраструктури не має сенсу.
«Сьогодні дешевше та простіше захоплювати територію та впливати на політику інших країн гібридними методами», – додала Маляр.
Вона нагадала, що Київ та інші українські міста-мільйонники – це не лише дорослі, а й діти. Лише у столиці України проживає близько мільйона дітей.
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