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Американское издание узнало, что президент РФ Владимир Путин недооценил негативные последствия для России, которые наступят в результате масштабной агрессии против украинцев.

Как пишет Украинская правда, об этом говорится в материале The Washington Post.

По словам должностных лиц, знакомых с ситуацией, разведка США имеет данные о том, что Путин недооценил, насколько дорого ему обойдется новое вторжение на украинскую территорию.

В статье говорится, что наступление приведет к разрушительным последствиям для российской экономики из-за санкций, которые готовы ввести страны Запада.

Сообщается, что разведка США пришла к выводу, что Путина дезинформирует его собственный круг советников. Они, похоже, не желают рассказывать российскому президенту все последствия инициированной им войны, с которыми столкнется страна.

Американский чиновник, специализирующийся на теме РФ, отметил, что идея Путина вторгнуться в Украину и каким-либо образом ее оккупировать, даже временно, "чрезвычайно амбициозная и несколько сумасшедшая".

"У него может быть план очень быстро разгромить украинских военных. Но я считаю, что уроки истории должны научить его, что (успешная военная операция – УП) не решает большинства других проблем, с которыми он столкнется", - сказал чиновник.
ForUm

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