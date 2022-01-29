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Члены делегации Конгресса США убеждены в маловероятном варианте быстрого продвижения законопроекта, в котором предлагается предоставить Украине статус "НАТО Плюс".

Об этом заявил член делегации Эйми Бера, передает ТСН со ссылкой на Укринформ.

"Я думаю, что это не пройдет через Палату представителей достаточно быстро и в координации с Сенатом, потому что мы хотим предоставить президенту Байдену и его администрации полноту власти и все инструменты, чтобы правительство Украины получило ресурсы, необходимые для защиты", — сказал конгрессмен.

Он также напомнил: президент США Джо Байден заявил, что в ближайшей перспективе принятие Украины в НАТО не предполагается.

В то же время демократ Дэвид Сисиллин отметил, что есть четко прописанные стандарты для вступления в Альянс, и решения будут приниматься только его членами и государствами, желающими вступить.

"Владимир Путин или кто-либо другой не будет диктовать членам НАТО, кто может вступить, а кто нет, и в какое время это произойдет", — заявил американский политик.

Следует отметить, из-за действий России вблизи украинских границ глава миссии США при ООН Линда Томас-Гринфилд призвала провести открытое заседание Совета Безопасности ООН. Она подчеркнула, что эскалация на границах Украины и в Беларуси является важнейшим вопросом "для международного мира и безопасности".
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