З 1 березня українцям підвищать пенсії на 12,1%, – Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України з 1 березня індексує пенсії на 12,1%. Це на 4% вище, ніж рівень інфляції 2025 року. Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін.

За словами Улютіна, показник індексації на 4% вищий за рівень інфляції 2025 року. Виплати підвищать всім українцям, які отримують їх через Пенсійний фонд України.

Він також зазначив, що Міністерство готує нову модель пенсійної системи, за якою пенсіонери гарантовано отримуватимуть не менше 6 тисяч гривень, незалежно від року виходу на пенсію.

За словами Улютіна, бюджет пенсійного фонду на 2026 рік передбачає середній розмір пенсії 6500 грн. Водночас понад 4,3 млн пенсіонерів отримують виплати менш як 6 тис. гривень.