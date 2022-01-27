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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний выздоровел от COVID-19, сообщила пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ.

«Накануне был получен отрицательный тест, состояние здоровья владыки хорошее, он возвращается к исполнению обязанностей в обычном режиме», - говорится в сообщении.

Предстоятель ПЦУ поблагодарил всех, «кто беспокоился о его здоровье, возносил за него свои молитвы и кто выразил ему добрые пожелания скорейшего выздоровления».

Напомним, 15 января в пресс-службе ПЦУ сообщили, что митрополит Епифаний получил подтверждение положительного теста на COVID-19.
ForUm

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