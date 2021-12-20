Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что переход приходов от Московского патриархата к ПЦУ замедлился из-за «юридической борьбы» в судах.

«Это ухудшило в последнее время переходы. Потому что происходит определенное давление, сейчас юридическая борьба в судах. Хотя мы практически на 100% выиграем все судебные тяжбы со стороны Московского патриархата. Они пытаются обжаловать. Но если община решила, любой суд никогда не сможет запретить или отменить решение этой общины. Если она хочет быть в украинской церкви, она имеет это право согласно Конституции, украинским законам», – сказал Эпифаний в интервью Радио Свобода.

Глава ПЦУ также ответил на вопрос верующего, который спросил: в какую церковь ходить, если в его городе две церкви Московского патриархата и одна греко-католическая.

«Это проблема в целом восточной Украины, есть много тех, которые хотят посещать храм ПЦУ, но, к сожалению, их нет в той местности. И они вынуждены посещать храмы РПЦ. Это со временем изменится. Ибо община меняет. Нужно объединяться. Нужно делать все зависимое от общества для того, чтобы двигаться в направлении перехода», – отметил митрополит Киевский и всей Украины Епифаний.

Что касается механизма перехода, он сказал: «Каждая община определяется самостоятельно, принимает решение, собирается на общее собрание. И если есть две трети голосов, то решение считается действующим. Тогда готовятся соответствующие документы в областную администрацию, в которой происходит перерегистрация. Есть соответствующие брошюры, есть соответствующие рекомендации в интернете, как это юридически правильно можно воплотить в жизнь».

Православная церковь Украины была создана по благословению Вселенского патриархата в декабре 2018 на Объединительном соборе в Киеве. Этот собор объединил представителей всех ветвей украинского православия и положил конец так называемому «расколу» в Украине, о котором утверждали сторонники Москвы. В начале 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей вручил предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всей Украине Епифанию томос о каноническом признании автокефалии ПЦУ как поместной церкви Украины.