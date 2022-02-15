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При процессуальном руководстве Константиновской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что повлекло за собой гибель людей (ч. 2 ст. 272 ​​УК Украины), сообщили ForUm'у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 14 февраля 2022 около 15:00 на ЧАО «Авдеевский коксохимический завод» в ВПЦ №2 во время демонтажа железобетонной конструкции произошел обвал плиты. Вместе с ней с высоты 37 м сорвались 39 и 42-летние работники подрядной организации ООО «Метпромгрупп». Слесарь-ремонтник и монтажник погибли на месте.

В настоящее время тела погибших спасатели извлекли из-под обломков.

Проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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