В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьезного диалога, но нет реакции на главный вопрос России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет», - заявил министр журналистам, передает Интерфакс.

Он напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

«Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет», - отметил Лавров.

Министр добавил, что МИД РФ после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и глава государства примет решение о дальнейших шагах.

«В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга», - сказал Лавров.

«Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года. После межведомственного согласования будем докладывать президенту. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах», - сказал министр.