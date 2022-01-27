Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство) по факту стрельбы на территории Южного машиностроительного завода в Днипре.

В результате 5 человек погибли, среди них одна гражданская, еще 5 получили ранения разной степени тяжести.

«Причины и мотивы лица, совершившего преступление, устанавливаются. Государственное бюро расследований также подробно изучает порядок организации службы и охраны стратегического объекта ответственными должностными лицами», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 г. р., при выдаче оружия по неустановленным причинам, выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения.

Утром нацгвардейца задержали.