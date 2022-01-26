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Православная Церковь приветствует разные методы, помогающие супружеской паре родить ребенка, но только не, которые противоречат этическим соображениям.

Фото: Из открытых источников

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

Архиерей указал на то, что сейчас в арсенале медицины есть очень разные методы. 

«Если речь идет о методах, помогающих супружеской паре родить ребенка, то они приветствуются Церковью. Но если эти методы, например, связаны с необходимостью убийства «избыточных» эмбрионов или идет речь о методе, который известен как «суррогатное материнство», когда ребенка вынашивает другая женщина, а не биологическая мать ребенка, то с таким подходом, с такими методами Церковь не соглашается по этическим соображениям, которые также ею официально сформулированы в соответствующих документах», - отметил митрополит Иларион.

Кроме того, глава ОВЦС МП напомнил, что если супружеская пара не может родить ребенка, то у нее всегда есть прекрасная возможность усыновления.

«У Церкви всегда для такой пары есть совет: усыновляйте или удочеряйте детей. Вы сделаете счастливыми тех детей, которые уже родились, но которые по каким-то причинам потеряли своих родителей, и счастье придет в вашу семью», – заключил владыка Иларион.
ForUm

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