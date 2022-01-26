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НАТО в течение этой недели направит России собственные письменные предложения по вопросам безопасности, сообщил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы завершаем работу над предложениями НАТО. Письменный документ отправим позже на этой неделе», - сказал он в интервью CNN, передает Интерфакс.

Столтенберг пояснил, что НАТО сделает это «параллельно с США». Ранее сообщалось, что США на этой неделе также планируют направить свои предложения России.

Как сообщал ForUm, в МИД РФ заявили, что российской стороне было бы достаточно, если бы Соединенные Штаты взяли на себя обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО.

Ранее представители НАТО и США назвали неприемлемыми требование России о нерасширении Североатлантического альянса и об отходе НАТО к границам 1997 года.
ForUm

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