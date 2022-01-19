Российской стороне было бы достаточно, если бы Соединенные Штаты взяли на себя обязательство не голосовать за вступление Украины и Грузии в НАТО, заявил в международном дискуссионном клубе «Валдай» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Эта известная формула бухарестского саммита 2008 года, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Вот это должно быть исключено. Это должно быть заменено, с пониманием, что этого не произойдет никогда. Если США возьмут на себя одностороннее обязательство в обязывающей форме, что они не будут никогда голосовать за вступление Украины и других стран за вступление в НАТО, мы готовы рассмотреть эту опцию», - сказал замминистра, передает Интерфакс.

По его оценке, для США это был бы «более простой путь».

Предложение введения моратория на расширение НАТО он назвал неприемлемым.

«Нам нужны юридически обязывающие правовые гарантии нерасширения НАТО в договорной форме, в форме двустороннего договора с США и в форме договорного соглашения с НАТО. Там все прописано», - сказал Рябков.

«Мы проходили много раз в прошлом, когда любые внешние привлекательные формулы быстро забывались, переворачивались наизнанку и превращались в свою противоположность. Не хочется сейчас пускаться в какие-то исторические реминисценции, но это все документально существует, это все опубликовано, - отметил он. - Мы не можем удовлетвориться очередной это обманкой, очередной соской-пустышкой, никоим образом. Нам нужны железные стопроцентные правовые гарантии нерасширения НАТО».

В ходе этого же выступления замминистра отметил, что Москва пока не получила письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности от США и НАТО, и выразил надежду, что они поступят в ближайшее время.

«Как неоднократно подчеркивалось с российской стороны, вопрос срочный, мы не готовы бесконечно ждать, не готовы погружаться в обычную дипломатическую, бюрократическую кутерьму относительно того, какие форматы оптимальны для этого. Нам нужен прямой и понятный ответ, причем в письменном виде», - подчеркнул Рябков.

«Нам необходимы, прежде всего, правовые гарантии нерасширения НАТО, гарантия возвращения альянса к рубежам 1997 года и надежное решение вопроса о неразмещении ударных средств вдоль наших рубежей. Остальное зависит от движения по этим направлениям», - напомнил он.

Ранее представители НАТО и США назвали неприемлемыми требование России о нерасширении Североатлантического альянса и об отходе НАТО к границам 1997 года.