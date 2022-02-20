Выжившие после COVID-19 сталкиваются с повышенными рисками для психического здоровья до года спустя.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на MedicalXpress, по словам исследователей из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и системы здравоохранения Сент-Луиса по делам ветеранов, у тех, кто переболел COVID-19, значительно выше шансы столкнуться с проблемами психического здоровья. К таким расстройствам относятся тревога, депрессия и суицидальные мысли, а также расстройства, связанные с употреблением опиоидов, запрещенных наркотиков и алкоголя, а также нарушения сна и когнитивных функций.

Исследование показало, что люди с COVID-19 на 60% чаще встречаются от проблем психического здоровья, чем те, кто не был заражен, что приводит к использованию отпускаемых по рецепту лекарств для лечения таких проблем, употреблением психоактивных веществ, включая опиоиды и неопиоиды, такие как алкоголь и запрещенные наркотики.

«Наша цель состояла в том, чтобы применить всесторонний анализ, который поможет улучшить наше понимание риска развития заболеваний у людей с COVID-19 и направить их на постинфекционную медицинскую помощь», — добавил Аль-Али, который лечит пациентов в системе здравоохранения VA St. Луи.

Исследователи проанализировали медицинские записи в базе данных Министерства по делам ветеранов США, международной объединенной системе оказания медицинской помощи в стране. Исследователи охватили 153 848 взрослых, которые дали положительный результат на COVID-19 примерно с 1 марта 2020 года по 15 января 2021 года и пережили первые 30 дней болезни.

Статистическое моделирование использовалось для сравнения результатов психического здоровья двух групп людей

группа из более чем 5,6 миллионов пациентов, у которых не было COVID-19 в течение того же периода времени;

группой из более чем 5,8 миллионов человек, которые были больными с марта 2018 года по январь 2019 года.

Исследватели выявили следующие тенденции:

Люди, заразившиеся COVID-19, на 35 % чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40 % чаще страдали депрессией или связанными со стрессом расстройствами, включающими в себя поведение и эмоции. Это совпало с употреблением антидепрессантов на 55% и ростом потребления бензодиазепинов для лечения заболеваний на 65%.

Люди, выздоровевшие от COVID-19, на 41 % чаще страдают от нарушения сна и на 80 % чаще свойствено нейрокогнитивное снижени, путающиеся мысли, концентрации и туман мозга.

У инфицированных вирусом на 34% чаще развиваются расстройства, связанные с употреблением опиоидов, и на 20% чаще развиваются расстройства, связанные с употреблением алкоголя или незаконных наркотиков. Их также на 46 % чаще посещают суицидальные мысли.

«Я надеюсь, что это развеет представление о том, что COVID-19 похож на грипп», — сказал Аль-Али. "Это гораздо серьезнее".

Психические расстройства на 86% более вероятны у людей, госпитализированных по поводу COVID-19.

«Наши результаты подтверждают специфическую связь между SARS-Co-V-2 и расстройствами психического здоровья», — продолжил Аль-Али. «Мы не уверены, почему это так, но одна из вероятностей закономерности в том, что вирус может проникать в мозг и нарушать клеточные и нейронные пути, что приводит к расстройствам психического здоровья.