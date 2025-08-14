Трамп обговорював із ексочільником НАТО можливість отримання Нобелівської премії миру

Президент США Дональд Трамп минулого місяця здійснив несподіваний телефонний дзвінок міністру фінансів Норвегії Єнсу Столтенбергу. За даними видання Politico, під час розмови, крім торгових тарифів, Трамп також обговорював своє прагнення отримати Нобелівську премію миру, інформує Politico.

Цю інформацію підтвердив виданню посадовець в Осло. Столтенберг, який раніше був генеральним секретарем НАТО, підтвердив факт дзвінка, зазначивши, що у розмові також брали участь міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джеймісон Грір.

Довідка про Нобелівський комітет:

Лауреатів Нобелівської премії миру обирає Норвезький Нобелівський комітет, що складається з п’яти членів, призначених парламентом Норвегії.

Переможці оголошуються щороку в жовтні в Осло.

Кілька країн, зокрема Ізраїль, Пакистан та Камбоджа, вже висунули кандидатуру Трампа на премію за посередництво в укладенні мирних угод після його повернення на посаду президента.

Раніше Трамп публічно висловлював своє невдоволення щодо премії. Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу він заявив: «Вони ніколи не дадуть мені Нобелівської премії миру. Це дуже шкода. Я заслуговую на це, але вони ніколи мені її не дадуть».

Наприкінці липня прессекретарка Білого дому Каролін Левітт сказала, що Трампу «давно пора» отримати цей титул.

Якщо Трамп стане лауреатом, він буде п’ятим президентом США, який отримав цю премію, після Теодора Рузвельта, Вудро Вільсона, Джиммі Картера та Барака Обами.

Раніше ForUA повідомляв, що Білий дім опублікував заяву, назвавши Дональда Трампа «Президентом миру» та закликавши підтримати його номінацію на Нобелівську премію миру. Список прихильників включає лідерів із Вірменії, Азербайджану, Камбоджі, Габону, Ізраїлю, Пакистану та Руанди.