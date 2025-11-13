Норвегія відмовилася гарантувати кредит ЄС для України

Норвегія може підтримати план Європейського Союзу щодо використання заморожених російських активів для так званого «репараційного кредиту» для України, проте не надаватиме гарантій за рахунок свого суверенного фонду. «Були деякі ідеї, що Норвегія повинна гарантувати всю суму. Це не так», — заявив міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг в інтерв’ю NRK.

За інформацією видання, загальна сума «репараційного кредиту» може становити понад 1,6 трильйона норвезьких крон (приблизно 159 млрд доларів). Планується, що кредит буде заснований на заморожених російських коштах, більша частина яких наразі перебуває в депозитарії Euroclear у Бельгії. Раніше Бельгія висловилася проти використання заморожених російських активів, побоюючись можливих судових позовів з боку Москви.

Столтенберг додав, що Норвегія вже робить значні фінансові внески на користь України і може брати участь у планах ЄС, проте не надавати гарантії самостійно. Остаточне рішення буде ухвалено залежно від того, яким буде фінальне рішення ЄС щодо кредиту для України.

За даними видання, 13 листопада міністри фінансів країн ЄС обговорять можливість надання Україні 130–140 млрд євро шляхом використання заморожених російських активів.

