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Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №5490, которым разрешила высшим специализированным судам рассматривать дела об административных правонарушениях за неуважение к суду.

Как сообщила пресс-служба аппарата парламента, законом предоставлены судьям высших специализированных судов полномочия на рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 1853 «Проявление неуважения в суд или Конституционный Суд Украины» Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Законом дополнены статьи 213 и 2211 КУоАП положениями, согласно которым высшие специализированные суды получат полномочия рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 1853 КУоАП, в порядке, установленном для местных хозяйственных и административных судов, апелляционных судов и Верховного Суда.
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