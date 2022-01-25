Адвокаты пятого президента Украины (2014-2019), народного депутата Петра Порошенко заявляют, что он не будет давать показания следствию по угольному делу.

«Порошенко уже дал показания в июне прошлого года по этому делу. И от какого-либо сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться… То есть показаний по сути и не будет. И в будущем у нас нет намерений, и мы не советуем Петру Порошенко участвовать в каких-либо допросах, следственных действиях, если не будет законно установленного заранее времени», - сказал адвокат Илья Новиков на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Он пояснил, что если дело не может расследоваться при отсутствии показаний подозреваемого, то «это не следствие, а что-то несерьезное».

Адвокат Игорь Головань в свою очередь пояснил, что отказ от дачи показаний – это право, давать показания по делу не является обязанностью.

Адвокаты обратили внимание на то, что вызов на следственные действия должны быть минимум за три дня до даты проведения следственных действий.

Напомним, 17 января следственный судья Алексей Соколов провел заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко. После этого он пошел в совещательную комнату, где пробыл пять часов. Далее участникам процесса сообщили, что решение объявят в 14:00 19 января. В этот день следственный судья Соколов избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства.

Кроме того, он возложил на Порошенко ряд процессуальных обязанностей: не отлучаться с места жительства, сдать следователю на хранение паспорта и прибывать к следователю по первому вызову.

Срок действия постановления – до 19 марта.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.