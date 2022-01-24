Прапор – річ універсальна і дуже актуальна за теперішніх умов. Але варто зазначити, що ще в давнину люди спілкувалися за допомогою символів. Вони дозволяли розпізнати і приналежність особи до конкретного роду-племені. Часто для цієї мети використовували прапори, за допомогою яких і нині можна визначити до якої країни чи народності відноситься людина. Однак, тепер замовити прапор можна куди простіше та доступніше, ніж у минулі десятиліття.

Колись прапори несли прапороносці. Під ними воїни присягали на вірність Вітчизні і захищали їх у бою. До таких реквізитів ставляться з повагою. Полотна з національною символікою прикрашають державні та учбові заклади. Без них не обійтися на конференціях та святах чи різних подіях державного значення.

Виготовляти прапори на замовлення нині стало модним. Це не є прерогативою державних організацій. Послугами користуються різні компанії і навіть приватні особи. Ледь не кожне підприємство має свій власний прапор. Чому? Це – дуже зручно, бо ж таким простим способом замовник продукції демонструє свої відношення до улюбленої справи і робить акцент на статусі компанії. Клієнти та партнери отримують ще один доказ серйозності намірів. Окрім того, прапор привертає увагу потенційних споживачів, тож його роль для просування товарів і популяризації торгової марки складно недооцінити.

Нині кожен може замовити прапор з будь-якою символікою, яка відповідатиме сфері діяльності або ж певним цілям організації. Щоб отримати бажаний продукт, слід звернутися до спеціалізованої компанії, наприклад, Лакор. У наші дні виробництво подібних товарів фактично не має нічого спільного зі штампуванням. Споживач має прекрасну можливість самостійно обрати матеріали та елементи для фіксації прапорів. За допомогою сучасних технологій на полотна наносять монохромні чи кольорові малюнки, які не вигорають на сонці. Друкуються стандартні принти або ж зображення, що створені для досягнення певної мети. Індивідуальний дизайн допоможе вирізнитися серед маси інших прапорів та знамен, тож стане елементом ідентифікації.

Які прапори можна придбати

Вибір прапорів та прапорної продукції дійсно вражає. Компанії, орієнтовані на клієнта, пропонують декілька варіантів тканини для кожного конкретного випадку. Вони приймають активну участь у розробці макету і віддають перевагу, як правило, сублімаційному друку. Тоді принти, нанесені на полотна, набувають особливої стійкості до ультрафіолету та несприятливих погодних умов. Вони не «змиваються» під час прання.

Споживач має змогу придбати такі різновиди прапорів:

державні;

історичні;

країн світу;

міст, сіл та різних територіальних одиниць України.

За бажанням клієнта друкують корпоративні знамена і прапори організацій, а також віндери та автомобільні прапорці, прапорні гірлянди. Попитом користуються навіть екзотичні вимпели. Вироби вивішують на флагштоках і кронштейнах, встановлюють із використанням інших елементів для фіксації.

Так, прапор – це універсальний продукт, який обирають для оформлення інтер’єру на свята, у залі перемовин, на презентаціях. Його вивішують у кабінетах чи на будинках, встановлюють на спеціальних підставках поблизу автосалонів чи на відкритій місцевості. Правильні пропорції, насичені кольори та чіткі малюнки – прапор від Лакор гарантовано приверне увагу і, компанія досягне поставленої мети.