Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс вчергове публічно проявив підтримку України

Американський гурт Imagine Dragons активно підтримує Україну з початку російського повномасштабного вторгнення. Як розповідає Радіо Люкс, у 2018 році вони вперше виступили в Києві на НСК "Олімпійський", зібравши понад 50 тисяч глядачів. Запланований концерт на червень 2022 року було скасовано через війну, після чого гурт припинив виступи в росії та заборонив випуск своєї музики там.

З того часу фронтмен гурту Ден Рейнольдс не забуває про війну в нашій країні та підтримує українців. Нещодавно під час концерту у Мілані він вчергове публічно проявив підтримку України.

Зокрема, співак виконав пісню "Believer", тримаючи в руках жовто-блакитний прапор, з яким він пройшовся по сцені.

Прапор йому вручив хтось із натовпу під час їхнього світового туру в Італії. Дякую за підтримку, хлопці!, – йдеться у повідомленні UNITED24, амбасадором якої є Рейнольдс.

Під відео в Instagram вже назбиралося чимало коментарів.

"Дякуємо за підтримку. Теплі вітання з України! Я щиро захоплююся вашим талантом, вашою енергією та добротою, яка сяє з вашого серця";

"В Італії це дійсно важливо, бо там найбільше звичайних людей підтримують руzzzian і путлера";

"Отже, це не оборотень Джаред Лето. Наш козак!".

Нагадаємо, що у липні 2022 року Imagine Dragons стали амбасадорами платформи UNITED24, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським, і долучилися до збору коштів на реанімобілі в рамках напряму "Медична допомога". Фронтмен Ден Рейнольдс неодноразово публічно висловлював підтримку українцям, а під час концертів у Європі часто виходив на сцену з українським прапором.