Двоє жителів Перемишля вчинили наругу над українським прапором, їх затримала польська поліція

Поліція у Перемишлі затримала двох місцевих жителів віком 21 і 23 роки, які зірвали український прапор з будинку почесного консульства України у Перемишлі.

Про це повідомила речниця поліції у Перемишлі Кароліна Ковалік, цитує її «Укрінформ».

За її словами, у цій справі поліціянти встановили й затримали двох чоловіків — жителів Перемишля віком 21 й 23 роки. Матеріали у справі передали до Районної прокуратури в Перемишлі.

Нагадаємо, що в польському Перемишлі невідомі зірвали український прапор із будівлі почесного консульства України. Цьогоріч це вже щонайменше п’ятий подібний інцидент у цьому самому місці.

Посол України в Польщі Василь Боднар розповідав, що подібні інциденти вже траплялися 16 червня, 6 липня і 10 серпня 2025-го, коли невідомі зривали український прапор з почесного консульства України в Перемишлі та українського Народного дому, які розташовані в одному будинку.

Крім того, були ще два випадки — 16 серпня і 9 вересня, — коли зловмисники намагалися зірвати прапор, але не змогли цього зробити.

Зазначимо, що напередодні віцепрем’єр-міністр — міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш застерігав від підбурювання антиукраїнських чи антинімецьких настроїв у польському суспільстві. Крім того, раніше міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський повідомляв про посилення російської дезінформації в країні, пригадавши, як 10 вересня, коли російські дрони фіксували над країною, польський кіберпростір заполонили неправдиві заяви про те, що це нібито Україна відправила дрони, щоб розпочати війну.