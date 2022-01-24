В понедельник, 24 января, во время пресс-конференции в радиохабе Академии Общественного вещания объявили список финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022.
Участники финала:
- Alina Pash «Тени забытых предков»;
- Cloudless «All be alright»;
- Kalush Orchestra «Stefania»;
- Laud «Head Under Water»;
- Michael Soul «Demons»;
- Our Atlantic «Моя Любовь»;
- Roxolana «GIRLZZZZ»;
- Wellboy «Nozzy Bossy».
«Мы тщательно послушали все 284 заявки, которые нам прислали. Мы предоставили конкурсантам из длинного списка принять участие в прослушиваниях, потому что физическое присутствие – значительный фактор при отборе. Многие наши представления об артистах не совпали с их формой. Или, наоборот, некоторые песни уже были со сложившейся картинкой, а прослушивание несколько изменило наши первые впечатления», — рассказал Ярослав Лодыгин, член правления Общественного, ответственный за платформу телевидения.
Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
Напомним, хозяином Евровидения-2022 этого года является город Турин в Италии. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая; полуфиналы - 10 и 12 мая.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время