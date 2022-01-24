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В понедельник, 24 января, во время пресс-конференции в радиохабе Академии Общественного вещания объявили список финалистов Национального отбора на участие в Песенном конкурсе Евровидения-2022.

Участники финала:

  • Alina Pash «Тени забытых предков»;
  • Cloudless «All be alright»;
  • Kalush Orchestra «Stefania»;
  • Laud «Head Under Water»;
  • Michael Soul «Demons»;
  • Our Atlantic «Моя Любовь»;
  • Roxolana «GIRLZZZZ»;
  • Wellboy «Nozzy Bossy».

«Мы тщательно послушали все 284 заявки, которые нам прислали. Мы предоставили конкурсантам из длинного списка принять участие в прослушиваниях, потому что физическое присутствие – значительный фактор при отборе. Многие наши представления об артистах не совпали с их формой. Или, наоборот, некоторые песни уже были со сложившейся картинкой, а прослушивание несколько изменило наши первые впечатления», — рассказал Ярослав Лодыгин, член правления Общественного, ответственный за платформу телевидения.

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Напомним, хозяином Евровидения-2022 этого года является город Турин в Италии. В конкурсе примет участие 41 страна. Большой финал пройдет на арене Pala Olimpico 14 мая; полуфиналы - 10 и 12 мая.
ForUm

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