Финал Евровидения в Турине состоится 14 мая 2022 года на спортивно-концертной арене Pala Olimpico, сообщается на сайте конкурса.
«Во время зимних Олимпийских игр 2006 года арена Pala Olimpico превзошла все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом города Турина, который в мае следующего года встретит тысячи болельщиков», - сказал супервайзер Евровидения Мартин Эстердал.
Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая 2022 года.
Италия впервые будет принимать Евровидение за тридцать лет.
Напомним, победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Украина заняла пятое место.
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