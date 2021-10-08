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Финал Евровидения в Турине состоится 14 мая 2022 года на спортивно-концертной арене Pala Olimpico, сообщается на сайте конкурса. 

«Во время зимних Олимпийских игр 2006 года арена Pala Olimpico превзошла все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба, и мы были очень впечатлены энтузиазмом города Турина, который в мае следующего года встретит тысячи болельщиков», - сказал супервайзер Евровидения Мартин Эстердал.

Полуфиналы конкурса пройдут 10 и 12 мая 2022 года.

 

 

Италия впервые будет принимать Евровидение за тридцать лет.

Напомним, победителем Евровидения-2021 стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Украина заняла пятое место.
ForUm

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