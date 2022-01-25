Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидения-2022 выступит в первой части первого полуфинала, сообщает Общественное.
Жеребьевка полуфиналов состоялась у Палаццо Мадама (г. Турин) вместе с церемонией перехода отличия от предыдущего города-хозяина Роттердама к хозяину Турину.
В первом полуфинале, 10 мая, выступят следующие страны:
Первая часть
- Албания
- Болгария
- Латвия
- Литва
- Молдова
- Нидерланды
- Словения
- Украина
- Швейцария
Вторая часть
- Австрия
- Армения
- Греция
- Дания
- Исландия
- Норвегия
- Португалия
- Россия
- Хорватия
Во втором полуфинале, 12 мая, выступят следующие страны:
Первая часть
- Австралия
- Азербайджан
- Кипр
- Финляндия
- Грузия
- Израиль
- Мальта
- Сан-Марино
- Сербия
Вторая часть
- Бельгия
- Эстония
- Ирландия
- Северная Македония
- Польша
- Румыния
- Чехия
- Черногория
- Швеция
Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителя своей страны.
Отметим, объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2022.
Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.
Напомним, большой финал Евровидения-2022 состоится в арене Pala Olimpico (г. Турин) 14 мая. В конкурсе примет участие 41 страна.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время