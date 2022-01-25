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Объявлены финалисты нацотбора на Евровидение-2022 47

Представитель Украины на песенном конкурсе Евровидения-2022 выступит в первой части первого полуфинала, сообщает Общественное.

Жеребьевка полуфиналов состоялась у Палаццо Мадама (г. Турин) вместе с церемонией перехода отличия от предыдущего города-хозяина Роттердама к хозяину Турину.

В первом полуфинале, 10 мая, выступят следующие страны:

Первая часть

  • Албания
  • Болгария
  • Латвия
  • Литва
  • Молдова
  • Нидерланды
  • Словения
  • Украина
  • Швейцария

Вторая часть

  • Австрия
  • Армения
  • Греция
  • Дания
  • Исландия
  • Норвегия
  • Португалия
  • Россия
  • Хорватия

Во втором полуфинале, 12 мая, выступят следующие страны:

Первая часть

  • Австралия
  • Азербайджан
  • Кипр
  • Финляндия
  • Грузия
  • Израиль
  • Мальта
  • Сан-Марино
  • Сербия

Вторая часть

  • Бельгия
  • Эстония
  • Ирландия
  • Северная Македония
  • Польша
  • Румыния
  • Чехия
  • Черногория
  • Швеция

Украинцы смогут голосовать в первом полуфинале за всех участников, кроме представителя своей страны.

Отметим, объявлены финалисты Нацотбора на Евровидение-2022.

Финал Национального отбора на Евровидение-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Напомним, большой финал Евровидения-2022 состоится в арене Pala Olimpico (г. Турин) 14 мая. В конкурсе примет участие 41 страна.
ForUm

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