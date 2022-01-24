Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

«Мы не собираемся делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин», - заявил Боррель, комментируя сообщения о решении США эвакуировать из Украины семьи американских дипломатов, передает Интерфакс-Украина.

«Пока идут переговоры (с Россией, - ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину», - подчеркнул он, отметив, что «не считает, что нужно драматизировать», говоря о ситуации в Украине.

При этом глава европейской дипломатии пояснил, что ожидает от госсекретаря США Энтони Блинкена объяснений причин соответствующего решения Вашингтона.

«Может, госсекретарь Блинкен располагает большей информацией, он с нами поделится», - добавил Боррель.

Накануне Госдепартамент США сообщил, что принял решение сократить численность своего посольства в Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с «военными угрозами» со стороны России.

«Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России», - говорится в заявлении Госдепа.

Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

В минувшую субботу CNN сообщал со ссылкой на источники, что посольство США в Украине обратилось в Госдеп с просьбой разрешить отъезд всех второстепенных сотрудников дипмиссии, а также членов семей дипломатов из Киева.

В Министерстве иностранных дел Украины считают это решение преждевременным.