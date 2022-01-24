также в разделеПолитика
«Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, поддержка «Слуги народа» падает 11
НАТО приведет войска в боеготовность из-за войск РФ возле Украины 10
«Ничего нового»: В ОП прокомментировали данные разведки Британии о Мураеве 25
МИД считает преждевременным решение США вывезти семьи дипломатов из Украины 15
Порошенко заявил, что Зеленский не пускает его за границу 23
Госдеп обязал семьи американских дипломатов покинуть Украину 27
Кулеба: Сообщения о неизбежности войны с Россией приводят к нестабильности в Украине 53
Кулеба: Украине известны ключевые элементы санкционного пакета против РФ 20
Кулеба рассказал об «оружейных» переговорах с Германией и Нидерландами 12
Украина ответила Германии на слова, что Крым не вернется в состав Украины 130
Мулык о разных мерах пресечения Медведчуку и Порошенко: В отношении лидера ОПЗЖ тоже должно быть применено личное обязательство 13
США собираются эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины 28
Бывший разведчик рассказал о проблеме, с которой столкнутся украинцы в случае нападения РФ 648
Разумков призывает Зеленского выступить перед депутатами на закрытом заседании Рады 656
Зеленский назначил заместителя главы СВР 23
В УГО не знают об отдыхе семьи президента за границей 20
Зарубежные СМИ: Порошенко и Медведчука обвиняют по одним и тем же статьям, но экс-президента освободили под личное обязательство, а оппозиционера держат под арестом 20
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении РФ 21

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник заявил, что не видит причин для эвакуации семей дипломатов из Украины.

«Мы не собираемся делать то же, что США, поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин», - заявил Боррель, комментируя сообщения о решении США эвакуировать из Украины семьи американских дипломатов, передает Интерфакс-Украина.

«Пока идут переговоры (с Россией, - ред.), я не думаю, что у нас есть причины покидать Украину», - подчеркнул он, отметив, что «не считает, что нужно драматизировать», говоря о ситуации в Украине.

При этом глава европейской дипломатии пояснил, что ожидает от госсекретаря США Энтони Блинкена объяснений причин соответствующего решения Вашингтона.

«Может, госсекретарь Блинкен располагает большей информацией, он с нами поделится», - добавил Боррель.

Накануне Госдепартамент США сообщил, что принял решение сократить численность своего посольства в Украине за счет категории наемных работников, а также членов семей дипперсонала в связи с «военными угрозами» со стороны России.

«Государственный департамент 23 января 2022 года разрешил добровольный отъезд наемных сотрудников посольства США в Киеве, а также дал указание о выезде членов их семей (...) в связи с сохраняющейся угрозой военных действий со стороны России», - говорится в заявлении Госдепа.

Одновременно ведомство рекомендовало находящимся в Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

В минувшую субботу CNN сообщал со ссылкой на источники, что посольство США в Украине обратилось в Госдеп с просьбой разрешить отъезд всех второстепенных сотрудников дипмиссии, а также членов семей дипломатов из Киева.

В Министерстве иностранных дел Украины считают это решение преждевременным.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2979 грн.
9
Теги