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За сутки 23 января в Украине зафиксировано 12 915 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

22 541 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 8280 человек, вторую дозу – 8835 человек, дополнительную дозу получили 87 человек, бустерную дозу – 5339 человек.

Также за прошедшие сутки:

  • госпитализировано – 1 836 человек;
  • летальных исходов – 67;
  • выздоровело – 2 430 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 870 370 человек;
  • выздоровело – 3 585 338 человек;
  • летальных исходов – 99 282;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 523 330.

С начала вакцинальной кампании привито 15 164 118 человек, из них получили первую дозу – 15 164 116 человек, получили две дозы – 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу – 13 108 человек, бустерную дозу – 208 784 человека. В общей сложности проведено 29 852 092 прививки.
ForUm

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