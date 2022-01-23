также в разделеПолитика
Кулеба: Сообщения о неизбежности войны с Россией приводят к нестабильности в Украине 22
Кулеба рассказал об «оружейных» переговорах с Германией и Нидерландами 10
Украина ответила Германии на слова, что Крым не вернется в состав Украины 129
Мулык о разных мерах пресечения Медведчуку и Порошенко: В отношении лидера ОПЗЖ тоже должно быть применено личное обязательство 13
США собираются эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины 28
Бывший разведчик рассказал о проблеме, с которой столкнутся украинцы в случае нападения РФ 639
Разумков призывает Зеленского выступить перед депутатами на закрытом заседании Рады 654
Зеленский назначил заместителя главы СВР 23
В УГО не знают об отдыхе семьи президента за границей 20
Зарубежные СМИ: Порошенко и Медведчука обвиняют по одним и тем же статьям, но экс-президента освободили под личное обязательство, а оппозиционера держат под арестом 20
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении РФ 21
В Украину прибыла первая партия оружия из США 53
Лавров пригрозил США последствиями дальнейшего игнорирования озабоченностей РФ 70
Аваков – Зеленскому о возможности оккупации Харькова: Осторожнее со словами, это не сериал и не спектакль 297
Азаров: Раз суд признал, что нет оснований для ареста Порошенко, значит, Медведчука тоже нужно отпускать 25
США после консультаций с союзниками дадут России письменный ответ 19
Словацкий министр назвал скандальные заявления по Крыму «личным мнением» 19
Мэр Харькова отреагировал на слова Зеленского об угрозе захвата города 136

Позиция Белого дома по защите Украины в случае полномасштабного вторжения России очень четкая и не может зависеть от объема самого вторжения. Как пишут Украинские новости, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в "Субботнем интервью" Радио Свобода.

"Украине известны ключевые элементы санкционного пакета. Но в дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока все не согласовано. Поэтому сейчас нет смысла говорить об этом. Из того, что есть на столе, что есть на переговорах – это действительно болезненные для Российской Федерации вещи. Очень болезненны", – подчеркнул министр.

Он добавил, что "любое вторжение, любого масштаба" должно получить ответ, иначе это поощрит Россию к дальнейшей агрессии.

"Встать на путь сопоставления размера вторжения к размеру ответа - это абсолютно ложный путь. И если Россия сейчас почувствует, что подобные разговоры ведутся, то это лишь поощрит ее к дальнейшим агрессивным действиям. Но я хочу заверить вас, что подобные подходы не на столе", их нет на повестке дня. И очень четкая позиция прозвучала и из Белого дома и от госсекретаря о том, что любое вторжение будет означать цену для Российской Федерации", - говорит Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги