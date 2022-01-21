С 24 января учащиеся 5-11 классов львовских школ переходят на дистанционное обучение, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый после заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Такое решение было принято с учетом ситуации с заболеваемостью COVID-19 среди детей, добавил мэр.
«Ситуация не просто угрожающая, такой динамики мы еще во Львове за два года не видели», – сказал мэр.
По его словам, решение также касается всех кружков, внешкольных форм обучения и музыкальных школ.
Относительно младших классов решение будут приниматься с понедельника.
В таком формате школьники будут обучаться две недели.
Как сообщил Садовый, на утро 21 января 27 тысяч детей не пришли в школы, среди них почти 10 тысяч больных, значительная часть на самоизоляции.
По данным Минздрава, за сутки 20 января во Львовской области зафиксировали 1989 новых случаев заболевания COVID-19.
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