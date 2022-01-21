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В Женеве завершились переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, посвященные российским предложениям по гарантиям безопасности, они продолжались меньше запланированного времени - полтора часа, сообщает Интерфакс.

Как сообщили источники в российской делегации, запланированная длительность переговоров - порядка двух часов, отмечалось, что после этого Лавров и Блинкен дадут раздельные пресс-конференции.

Открывая встречу, Лавров отметил, что Москва не ожидает каких-то прорывов от переговоров с госсекретарем США, но ждет ответа по гарантиям безопасности.

Блинкен в свою очередь заявил, что США готовы к диалогу с Россией для деэскалации ситуации, однако не исключают жесткого ответа в случае агрессии против Украины. «Это критический момент. Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии и останутся открытыми. Мы привержены этому пути: мирному разрешению имеющихся противоречий», - сказал он.

Ранее сообщалось, что переговоры состоятся по инициативе американской стороны - в ходе телефонного разговора Лаврова и Блинкена 18 января США запросили такую встречу для получения разъяснений относительно представленных Россией предложений о гарантиях безопасности.

Встреча глав внешнеполитических ведомств в последний рабочий день недели, на которой, как ожидалось, США и НАТО должны были представить письменные ответы на российские проекты документов о гарантиях безопасности. Между тем, в преддверии переговоров Блинкен заявил, что не планирует в ходе встречи передавать российской стороне никаких ответов.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Ранее состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января. По итогам последних российский постпред при международных организациях в Вене Александр Лукашевич заявил, что Россия не намерена вести дискуссии по своим предложениям в ОБСЕ, так как эта организация «не обладает международно-правовым статусом и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в евроатлантике».
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