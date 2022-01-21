Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса, которым заболел второй раз почти неделю назад. Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

«Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма Омикрон. Он коварен тем, что у него симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник уехал в больницу. ПЦР подтвердил COVID-19», - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что поскольку у него две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным.

«Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет. Вывод главный – вакцинируйтесь! Вывод тоже важен – следите за своим здоровьем, не пренебрегайте опасностью! Берегите себя!» – заявил Кличко.

Напомним, Кличко сообщил о болезни 17 января.