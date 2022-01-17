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Мэр Киева Виталий Кличко заболел COVID-19, сообщили ForUm'у в пресс-службе городского головы.

«Новость для меня – неутешительная. Получил положительный результат теста COVID-19. Заболел уже вторично», - написал мэр в Telegram.

Кличко надеется на несложное течение болезни, поскольку вакцинирован.

«Самоизолировался, лечусь и работаю из дома, – сообщил мэр. – Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила».

Напомним, Кличко болел коронавирусом в октябре 2020 года.
ForUm

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