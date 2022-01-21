В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1552 больных коронавирусом. 12 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«1552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 12 человек скончались. Всего, за период пандемии, в Киеве 8413 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 350 457», – сообщил Кличко.

Среди заболевших – 153 ребенка.

В больницы столицы госпитализировали 59 больных коронавирусом и 58 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 752 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 330 030 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 281, в Деснянском – 213 и в Оболонском районе – 199 случаев», – отметил Кличко.

За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.