За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

86 146 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 21 255 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано – 2 226 человек;

летальных исходов – 150;

выздоровели – 4 486 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 819 538 человек;

выздоровели – 3 576 268 человек;

летальных исходов – 98 993;

проведено ПЦР-тестирование – 17 389 831.

С начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу – 15 109 349 человек, получили две дозы – 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. В общей сложности проведено 29 699 380 прививок.