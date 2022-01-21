также в разделеПроисшествия
Минздрав: В Украине началась вспышка СOVID-19 32
На Киевщине во время купания на Крещение погиб мужчина 24
В Украине – резкий скачок новых случаев COVID-19 24
Гордон заявил об обстреле его редакции, открыто дело 30
Сторонники Порошенко подрались с полицией у здания суда 27
На Луганщине расследуют гибель 24-летнего военного 17
В Украине – 12815 новых случаев COVID-19, 2401 человек - госпитализирован 13
Пожар унес жизни трех детей на Черниговщине 11
В Украине продолжает бушевать сильный ветер 13
На Запорожье нашли тело 11-летнего мальчика, пропавшего 5 месяцев назад 42
Хакеры атаковали сервис ProZorro Infobox 25
В Запорожской области подростки жестоко поиздевалась над сверстником 20
На Донбассе обнаружили 275 единиц военной техники боевиков 16
В Минцифры предупреждают украинцев о масштабном вбросе фейков 24
Правозащитники зафиксировали новые случаи преследования крымчан за отказ служить в армии РФ 11
Погорел на взятке: Чиновника Офиса генпрокурора взяли под стражу в зале суда 43
В Горловке происходит утечка аммиака из доставленных российскими войсками емкостей 86
Непогода обесточила почти полторы тысячи сел в Украине 17

За сутки 20 января в Украине зафиксировано 20 156 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

86 146 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек, дополнительную дозу получили 736 человек, бустерную дозу – 21 255 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2 226 человек;
  • летальных исходов – 150;
  • выздоровели – 4 486 человек.

За все время пандемии в Украине:

  •  заболело – 3 819 538 человек;
  • выздоровели – 3 576 268 человек;
  • летальных исходов – 98 993;
  • проведено ПЦР-тестирование – 17 389 831.

С начала вакцинальной кампании привито 15 109 351 человек, из них получили первую дозу – 15 109 349 человек, получили две дозы – 14 410 730 человек, получили дополнительную дозу – 11 941 человек, бустерную дозу – 167 360 человек. В общей сложности проведено 29 699 380 прививок.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги