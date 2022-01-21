также в разделеПолитика
Глава МИД Британии предрекла России новый Афганистан и Чечню в случае вторжения в Украину 3
Зеленский – Байдену: Незначительных агрессий не бывает 28
Премьер Словакии объяснился по поводу скандального заявления министра о Крыме 27
Блинкен обещает скоординированные санкции Запада в случае нападения РФ на Украину 15
Провал года: Рада приняла только 17% законопроектов правительства Шмыгаля 16
Резников: В случае вторжения РФ миллионы беженцев будут стоять на границе с Польшей и, возможно, Германией 53
В Кремле пока не комментируют идею о признании «ЛНР» и «ДНР» 18
Зеленский должен выбросить методички Госдепа, освободить Медведчука и привлечь его к спасению Украины 42
Резников: Главная цель Кремля – создание хаоса и смена власти в Украине 30
Погребинский о преследовании Медведчука: Хамское пренебрежение власти мнением сотен тысяч людей, голосовавших за ОПЗЖ, очевидно 32
В Кремле не исключили новый разговор Байдена и Путина 16
Обозреватель: РФ планирует выдать Украине экс-предправления «Нафтогаза» Бакулина, связанного с «вышками Бойко» и Левочкиным 19
Зубченко: Личное обязательство для Порошенко – это крах всей линии обвинения, в том числе и против Медведчука 60
Коммунисты Госдумы просят Путина признать «ЛНР» и «ДНР» 12
МИД отреагировал на скандальное заявление словацкого министра, предложившего снять санкции с РФ 65
Байден: В случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические санкции 38
Угроза вторжения: Зеленский призвал украинцев не паниковать и не бежать за спичками 67
Марунич: Провал и в случае с Медведчуком, и в случае с Порошенко показал, что Зеленский & Co – неудачники 43

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны быть введены в ближайшее время, до возможного начала масштабной военной агрессии.

«Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? … Как страна, которая строит мощную экономику и проводит реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?» - заявил Зеленский в интервью The Washington Post, обнародованном в четверг.

При этом он отметил, что с большой вероятностью санкции, введенные после начала военных действий, не сдержат дальнейшую агрессию России, передает Интерфакс-Украина.

«Санкции считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить. Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? …на вас посмотрят и скажут: «Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было». Я думаю, что это неправильно», - объяснил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к диалогу. Комментируя свою инициативу трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, он указал, что просит у США оказать помощь в создании подходящего формата.

«Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог; мы против войны», - отметил он.

«Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень масштабная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное – сохранить нашу территорию», - добавил он.

Как сообщал ForUm, на фоне переговоров о судьбе Украины президент Владимир Зеленский напомнил Западу, что «незначительных агрессий и маленьких народов не бывает».

Накануне президент США Джо Байден заявил, что считает, что Владимир Путин «вмешается» в Украину, но «полномасштабной войны» он не хочет.

В ответ на вопрос на пресс-конференции об угрозе российского вторжения, Байден сказал: «Я предполагаю, что он вмешается (в Украину), ведь он должен что-то сделать».

Он также заявил, что Путин заплатит «серьезную и большую цену» за вторжение, но дал понять, что ответ на «небольшое вмешательство» может быть другим.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги