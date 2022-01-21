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На фоне переговоров о судьбе Украины президент Владимир Зеленский напомнил, что «незначительных агрессий и маленьких народов не бывает».

«Хотим напомнить большим государствам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как ни бывает и незначительных жертв и маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великого государства Украина», - написал он в Twitter.

 

 

Накануне президент США Джо Байден заявил, что считает, что Владимир Путин «вмешается» в Украину, но «полномасштабной войны» он не хочет.

В ответ на вопрос на пресс-конференции об угрозе российского вторжения, Байден сказал: «Я предполагаю, что он вмешается (в Украину), ведь он должен что-то сделать».

Он также заявил, что Путин заплатит «серьезную и большую цену» за вторжение, но дал понять, что ответ на «небольшое вмешательство» может быть другим.
ForUm

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