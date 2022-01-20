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Президент США Джо Байден предупредил, что Россия столкнется с катастрофическими последствиями для ее экономики в случае, если вторгнется на Украину.

«Если они сделают то, что они способны сделать, это станет катастрофой для России. Наши союзники и партнеры готовы принять жесткие меры, которые причинят значительный ущерб России и российской экономике», - заявил Байден в ходе пресс-конференции, передает Интерфакс.

Байден подчеркнул, что руководство РФ «никогда не сталкивалось с такими санкциями, которые США пообещали ввести».

«Мы находимся в позиции, в которой в дальнейшем могут быть серьезные экономические последствия для России. Например, все, что связано с долларом: если они введут войска, они заплатят. Их банки не смогут проводить операции с долларами», - заявил американский президент.

При этом Байден указал и на возможный негативный эффект для США и экономик Европы от санкций против России.

Он отметил, что Россия намного сильнее Украины в военном отношении и победит в случае конфликта, но цена победы и последствия нападения будут высоки.

Байден подчеркнул, что неизвестно, сколько времени российским войскам придется оставаться на украинской территории.

По словам Байдена, в настоящее время в Украине присутствуют сотрудники Федеральной службы безопасности РФ, которые нацелены подорвать единство страны в отношении России и продвигать интересы Москвы.

«Не думаю, что они стремятся к полномасштабной войне, однако да: речь может пойти о проверке силы воли Запада, США, НАТО», - заявил Байден.

Он отметил, что Вашингтон намерен усилить военное присутствие на востоке Европы в случае нападения России на Украину.

На прошлой неделе между США и Россией состоялась серия встреч в Европе, в ходе которых обсуждались вопросы безопасности. Эти переговоры прошли на фоне напряженности, возникшей из-за обеспокоенности Запада в связи с передвижением российских войск у границы с Украиной. Страны Запада считают, что Россия может планировать вторжение на Украину. Россия заявляла, что не планирует подобное вторжение.

В госдепартаменте США сообщили, что Блинкен 21 января проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве. По словам представителя госдепа, Блинкен на встрече с Лавровым «продолжит дипломатические дискуссии и призовет к деэскалации».
ForUm

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