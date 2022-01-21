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США выдвинули официальные обвинения в воздушном пиратстве представителям режима в Беларуси, причастным к инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair в мае 2021 года, когда был арестован оппозиционный журналист Протасевич.

Об этом говорится в сообщении Офиса прокурора южного округа штата Нью-Йорк, передает Укринформ.

«Высокопоставленные белорусские чиновники прибегли к сговору, использовав ложную угрозу заминирования (самолета, – ред.), чтобы незаконно перенаправить в другое место пассажирский рейс, где находились и американские граждане, с целью ареста белорусского диссидента», — отмечается в сообщении.

В частности, официальные обвинения предъявлены против гендиректора предприятия БелАэроНавигация, его заместителя и двух офицеров белорусской службы безопасности.

При этом американские правоохранители подчеркнули, что белорусская сторона грубо нарушила стандарты безопасности пассажирских полетов с целью «преследования инакомыслия и свободы слова» в стране.

Белорусские чиновники, против которых были предъявлены обвинения, находятся на территории своей страны. В то же время, американские правоохранители заявили, что они настроены решительно, чтобы привлечь к ответственности «участников шокирующего сговора, направленного на осуществление воздушного пиратства». В Штатах подчеркнули, что эти действия возбудили не только международные нормы, но и уголовное право США.

Как сообщал ForUm, 23 мая 2021 в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

После инцидента с самолетом Европейский Совет решил применить дополнительные индивидуальные санкции против должностных лиц и государственных учреждений Беларуси, а также ограничительные меры против экономики страны.
ForUm

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