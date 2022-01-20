В Кремле не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту РФ по поводу признания самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской народных республик» до тех пор, пока документ не будет принят парламентом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», - сказал он журналистам.