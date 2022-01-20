также в разделеПолитика
Резников: В случае вторжения РФ миллионы беженцев будут стоять на границе с Польшей и, возможно, Германией 2
Зеленский должен выбросить методички Госдепа, освободить Медведчука и привлечь его к спасению Украины 24
Резников: Главная цель Кремля – создание хаоса и смена власти в Украине 22
Погребинский о преследовании Медведчука: Хамское пренебрежение власти мнением сотен тысяч людей, голосовавших за ОПЗЖ, очевидно 11
В Кремле не исключили новый разговор Байдена и Путина 12
Обозреватель: РФ планирует выдать Украине экс-предправления «Нафтогаза» Бакулина, связанного с «вышками Бойко» и Левочкиным 16
Зубченко: Личное обязательство для Порошенко – это крах всей линии обвинения, в том числе и против Медведчука 24
Коммунисты Госдумы просят Путина признать «ЛНР» и «ДНР» 11
МИД отреагировал на скандальное заявление словацкого министра, предложившего снять санкции с РФ 63
Байден: В случае вторжения в Украину РФ ждут катастрофические санкции 32
Угроза вторжения: Зеленский призвал украинцев не паниковать и не бежать за спичками 66
Марунич: Провал и в случае с Медведчуком, и в случае с Порошенко показал, что Зеленский & Co – неудачники 38
РФ предложила США обязаться не голосовать за включение Украины в НАТО 38
Конференция послов Украины с Зеленским обошлась в более 6 млн 18
Порошенко обещает апелляцию и международную реакцию на решение суда 43
Суд отпустил Порошенко под личное обязательство 77
ИноСМИ: Порошенко подыграл Банковой, примерив роль «беглеца», а с Медведчуком власть проиграла еще на уровне сценария 30
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского встретиться в Турции 276

В Кремле не будут комментировать проект обращения Госдумы к президенту РФ по поводу признания самопровозглашенных «Донецкой» и «Луганской народных республик» до тех пор, пока документ не будет принят парламентом, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным», - сказал он журналистам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
11
Теги